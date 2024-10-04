الصحة العالمية تسعى لبدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال

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أكد رئيس برنامج الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية أياديل ساباربيكوف اليوم أن المنظمة أرسلت طلبا إلى إسرائيل لبدء الحملة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة اعتبارا من 14 تشرين الأول الحالي ، بحسب وكالة "رويترز".وقال : "طلبنا من السلطات الإسرائيلية بحث خطة مماثلة لما فعلناه في الجولة الأولى، شيء ما يصفونه بأنه فترات هدنة تكتيكية (في القتال) في أثناء ساعات عمل الحملة".أضاف :"أن المفاوضات جارية وأن من المقرر عقد اجتماع مع السلطات الإسرائيلية بخصوص المرحلة المقبلة يوم الأحد".