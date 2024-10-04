الحرس الثوري الإيرانيّ يُهدّد إسرائيل: بإمكاننا ضرب كلّ هذه الأهداف في آن واحد

قال نائب القائد العام لحرس الثورة في إيران العميد علي فدوي "إن أخطأت إسرائيل، فسنستهدف كل مصادر الطاقة ومحطات الطاقة وكافة المصافي والحقول الغازية لديه".



وأشار إلى أن "إيران بلد كبير وواسع، وفيه الكثير من المراكز الاقتصادية، في حين أن إسرائيل لديها 3 محطات للطاقة وعدة مصاف"، وأضاف قائلا: "بإمكاننا ضربها كلها في آن واحد". (روسيا اليوم)

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