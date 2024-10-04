Advertisement

عربي-دولي

لافروف: أميركا تشجع الهجوم الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
04-10-2024 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1257087-638636545575947812.png
Doc-P-1257087-638636545575947812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة العمليات العسكرية.

وقال لافروف، في منشور له على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية،: "إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضاً مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 تموز الماضي في طهران، وفي 27 أيلول الماضي في بيروت".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:55 | 2024-10-04
09:18 | 2024-10-04
09:18 | 2024-10-04
09:00 | 2024-10-04
08:50 | 2024-10-04
08:41 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24