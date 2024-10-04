لافروف: أميركا تشجع الهجوم الإسرائيلي على لبنان

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة العمليات العسكرية.



وقال لافروف، في منشور له على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية،: "إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضاً مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 تموز الماضي في طهران، وفي 27 أيلول الماضي في بيروت".

Advertisement