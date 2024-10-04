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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 21 آخرين جراء هجوم مسيّرة

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:19
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عسكريين وإصابة 21 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية في شمال الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قُتل جنديان ليلة الثلاثاء والأربعاء نتيجة إطلاق طائرة من دون طيار من العراق في شمال الجولان، وأصيب 21 جنديا آخرين بجروح، وتم اعتراض طائرة من دون طيار أخرى تم إطلاقها". (روسيا اليوم)
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