تحذير من اليابان: أوكرانيا اليوم قد تصبح "شرق آسيا غداً"

Advertisement

حذر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في أول خطاب سياسي له من أن "أوكرانيا اليوم قد تكون شرق آسيا غدا"، قائلا إن العالم أصبح منقسما على نحو متزايد.كما وصف وزير الدفاع السابق البالغ من العمر 67 عاما، والذي تولى منصبه هذا الأسبوع، انخفاض معدل المواليد في البلاد بـ "حالة طوارئ هادئة".ولم يتطرق إلى الصين، حيث تدهورت العلاقة بين البلدين الجارين في وقت تعزز الصين حضورها العسكري حول أراض متنازع عليها في المنطقة وبينما توطد اليابان العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها.وقال ايشيبا للبرلمان "يخشى كثيرون أن تصبح أوكرانيا اليوم شرق آسيا غدا. لماذا لم تنجح سياسة الردع في أوكرانيا؟".وأوضح "بالتزامن مع الوضع في الشرق الأوسط، أصبح المجتمع الدولي منقسما ومواجهة بشكل متزايد".