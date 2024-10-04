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عربي-دولي

بوريل يحذر: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يستدعي تدخل روسيا

Lebanon 24
04-10-2024 | 12:47
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أعرب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن مخاوفه من دخول روسيا ودول جديدة في الصراع بالشرق الأوسط إذا توسع، على الرغم من الموقف الواضح الذي عبر عنه الكرملين، بحسب "روسيا اليوم".
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وقال بوريل في مقابلة صحافية: "إذا تم تدمير المنشآت النووية الإيرانية، فسيتعين على إيران أن تتحرك، وأن تفعل شيئا على سبيل المثال، استهداف منشآت النفط. وإذا استمر الاستهداف، فسنتورط عاجلا أم آجلا في صراع قد تشارك فيه روسيا أيضا".
 
وأشار بوريل إلى أن "العالم الغربي لا يريد إجبار إسرائيل على وقف الهجمات، وأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ليست مستعدة في الوقت الحالي لاتخاذ أي إجراءات لتكييف تصرفات إسرائيل".
 
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اعلن عن إجراء روسيا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف في الشرق الأوسط، وأنها تدعو الجميع إلى ضبط النفس. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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