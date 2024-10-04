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عربي-دولي

بشأن الرد على إيران.. هذا ما قاله بايدن

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:39
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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، الى أن ""الفرق الأميركية والإسرائيلية لا تزال تناقش الرد على إيران".

وقال بايدن: "لن نتخذ قرارا فوريا مع إسرائيل بشأن إيران وننتظر نتائج مزيد من المناقشات".
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ولفت الى أنه "يجب التفكير في تجنب ضرب حقول النفط الإيراني"، مضيفاً: "ندرس حاليا فرض مزيد من العقوبات على إيران".


وتابع: "سأعمل على حشد العالم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
 
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