بشأن الرد على إيران.. هذا ما قاله بايدن

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، الى أن ""الفرق الأميركية والإسرائيلية لا تزال تناقش الرد على إيران".



وقال بايدن: "لن نتخذ قرارا فوريا مع إسرائيل بشأن إيران وننتظر نتائج مزيد من المناقشات".

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ولفت الى أنه "يجب التفكير في تجنب ضرب حقول النفط الإيراني"، مضيفاً: "ندرس حاليا فرض مزيد من العقوبات على إيران".





وتابع: "سأعمل على حشد العالم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". وقال بايدن: "لن نتخذ قرارا فوريا مع إسرائيل بشأن إيران وننتظر نتائج مزيد من المناقشات".ولفت الى أنه "يجب التفكير في تجنب ضرب حقول النفط الإيراني"، مضيفاً: "ندرس حاليا فرض مزيد من العقوبات على إيران".وتابع: "سأعمل على حشد العالم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".