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عربي-دولي
رسالة من أبو عبيدة بعد عملية الجولان "النوعية"
Lebanon 24
04-10-2024
|
16:13
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وجّه الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، مساء اليوم الجمعة، رسالة إلى المقاومة الإسلامية في العراق حول العملية التي تم تنفيذها ضد الجيش الإسرائيلي في الجولان.
وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تلغرام": "نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الاسرائيلي، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى".
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واضاف: "هذه العملية تحمل رسالة للعدو بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك المزيد من الخسائر والنكسات وصولا إلى اندحارك عن أرضنا".
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