ردا على الهجوم الايراني.. ترامب يدعو إسرائيل لضرب نووي طهران (فيديو)

في حين حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل، أمس الجمعة، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية رداً على هجوم صاروخي نفذته طهران ضد إسرائيل هذا الأسبوع، حث المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تل أبيب على ضرب المنشآت النووية الإيرانية.



وانتقد الرئيس الأميركي السابق ترامب موقف بايدن بعد دعوة الأخير إسرائيل لعدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية.



وقال ترامب في لقاء على "فوكس نيوز": "هذه أحد الأشياء المجنونة التي سمعتها على الإطلاق، أعني لدينا الخطر الأكبر وهو السلاح النووي (يقصد إيران)، وعندما تصرح (بايدن) تطالب بترك المنشآت النووية دون قصفها؟ أود أن أقول هذا ليس الجواب الصحيح، وهذه إجابة مجنونة، قريبا سوف يحصلون (إيران) على سلاح نووي، وبعدها ستكون لدينا مشكلة كبيرة".



وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طرح على الرئيس بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية. وقال ترامب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة (اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا)".

Donald Trump: Israel should take out Iran’s nuclear sites. pic.twitter.com/rzQbF2N1c8 — Mike (@Doranimated) October 4, 2024 Advertisement

والأربعاء، عبر بايدن عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة إطلاق إيران حوالي 200 صاروخ على إسرائيل.



وقال بايدن للصحافة ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لتحرك كهذا من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".



وأضاف: "نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.



زكان ترامب قد التزم حتى الآن الصمت بشأن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط واكتفى بإصدار بيان لاذع في بداية الأسبوع محملا بايدن ونائبته كامالا هاريس مسؤولية انفجار التوترات.



وأمس الجمعة، قال بايدن للصحافيين: "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط"، وذلك غداة حديثه عن إجراء "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية مماثلة.



وفي تصريحات الخميس، اعتبر بايدن أنّه يمكن "تجنّب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط"، وذلك في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل معاقل حزب الله في لبنان وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا.(العربية)







