في خضم مخاوف من التصعيد في الشرق الاوسط.. تحذيرات سفر خاصة بدول الخليج





ويواجه الشرق الأوسط أزمة إنسانية خطيرة أدت إلى مقتل الآلاف، في ظل نزاع متصاعد يشمل إسرائيل وغزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، ما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أوسع.

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وصدرت تحذيرات هامة، وفق الصحيفة ذاتها، من كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا وكندا، تتعلق بالمنطقة بشكل عام، كما أنها خصت دول الخليج بالذكر في تحذيرات أخرى.



وقدمت الدول الثلاث، وفق "الإندبندنت" نصائح محددة تخص كلا من قطر وعُمان والإمارات (بما في ذلك دبي).



وكانت جماعات مسلحة هددت باستهداف مصالح في الخليج، بما في ذلك المنشآت العسكرية والنفطية والنقل الجوي، إلى جانب الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق ومراكز التسوق وأماكن العبادة.



يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن مصدر قوله إن دول الخليج العربية سعت إلى طمأنة إيران بشأن حيادها في الصراع بين طهران وإسرائيل في اجتماعات عقدت في الدوحة هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا في العنف قد يهدد منشآتها النفطية.



وقال المصدران إن وزراء من دول الخليج العربية وإيران حضروا اجتماعا للدول الآسيوية استضافته قطر ركزوا محادثاتهم على خفض التصعيد. تسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في اضطرابات واسعة في الرحلات الجوية، مما أثار مخاوف للسياح الذين يخططون لزيارة وجهات في منطقة الخليج، وفق صحيفة "الإندبندنت".ويواجه الشرق الأوسط أزمة إنسانية خطيرة أدت إلى مقتل الآلاف، في ظل نزاع متصاعد يشمل إسرائيل وغزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، ما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أوسع.وصدرت تحذيرات هامة، وفق الصحيفة ذاتها، من كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا وكندا، تتعلق بالمنطقة بشكل عام، كما أنها خصت دول الخليج بالذكر في تحذيرات أخرى.وقدمت الدول الثلاث، وفق "الإندبندنت" نصائح محددة تخص كلا من قطر وعُمان والإمارات (بما في ذلك دبي).وكانت جماعات مسلحة هددت باستهداف مصالح في الخليج، بما في ذلك المنشآت العسكرية والنفطية والنقل الجوي، إلى جانب الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق ومراكز التسوق وأماكن العبادة.يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن مصدر قوله إن دول الخليج العربية سعت إلى طمأنة إيران بشأن حيادها في الصراع بين طهران وإسرائيل في اجتماعات عقدت في الدوحة هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا في العنف قد يهدد منشآتها النفطية.وقال المصدران إن وزراء من دول الخليج العربية وإيران حضروا اجتماعا للدول الآسيوية استضافته قطر ركزوا محادثاتهم على خفض التصعيد.

قطر

أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بمراجعة الوضع في وجهتهم قبل السفر والتأكد مع شركات الطيران من أن الرحلات لم يتم إلغاؤها أو إعادة جدولتها.



من جانبها، قالت حكومة كندا إن الصراعات في الشرق الأوسط قد تؤثر على قطر، حيث أن التوترات الإقليمية قد تتفاقم في أي وقت، ما يؤدي إلى حالة أمنية غير مستقرة.



يذكر أن رحلة الخطوط الجوية القطرية من مانشستر إلى الدوحة استغرقت حوالي سبع ساعات، بزيادة قدرها 40 دقيقة عن المعتاد.



عُمان

قالت وزارة الخارجية الأميركية: "ننصح بالحذر المتزايد بسبب الإرهاب والنزاعات المسلحة، وتجنب السفر إلى المناطق الحدودية مع اليمن".



بينما نصحت حكومة كندا مواطنيها بتوخي الحذر الشديد في عُمان بسبب احتمال حدوث مظاهرات عنيفة و"تهديدات إرهابية".



وتستغرق رحلة الخطوط الجوية العُمانية من لندن إلى مسقط حالياً وقتاً أطول، حيث تتبع مسارا جديدا جنوب القاهرة وعبر البحر الأحمر ثم وسط السعودية.



الإمارات

قالت وزارة الخارجية الأميركية "ننصح بالحذر المتزايد في الإمارات بسبب التهديدات المحتملة لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة".



من جانبها، لفتت كندا عناية مواطنيها إلى أن "جماعات إرهابية" أعلنت نيتها استهداف الإمارات، وقالت إن "هناك تعزيزات أمنية قد تُفرض في أي لحظة".



ورحلة طيران الإمارات من غلاسكو إلى دبي استغرقت نصف ساعة إضافية حيث تجنبت التحليق فوق مناطق النزاع، مما أثر على خط سير الرحلة.





يذكر أن الحكومة البريطانية قالت إنها استأجرت طائرة لمساعدة عدد من مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان، الأحد.



وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان الجمعة "لم تعد هناك رحلات مجدولة أخرى، لكننا سنواصل مراجعة هذا الأمر"، مضيفة أن أكثر من 250 مواطنا بريطانيا غادروا لبنان على متن رحلات جوية استأجرتها الحكومة.



ووضعت عدة دول من مختلف أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد تصعيد كبير في القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.



ولم تنفذ أي دولة عملية إجلاء عسكرية واسعة النطاق بعد، لكن بعض الدول تنظم رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها في المغادرة فيما يرتب البعض بأنفسهم إجراءات المغادرة.