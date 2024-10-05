Advertisement

عربي-دولي

بعد لبنان وغزة إسرائيل ستوجه ضربة لدولة عربية أخرى.. "يديعوت احرونوت" تكشف

Lebanon 24
05-10-2024 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1257360-638637121989405661.jpg
Doc-P-1257360-638637121989405661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن مصادر قولها إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيّرة في الجولان المحتل.

وقالت المصادر: "سنجد الرد المناسب، سواء للهجوم بطائرة بدون طيار على جنودنا في الجولان أو غير ذلك. من الواضح أن إيران تنشط جميع الجبهات الممكنة، ويجب أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".
Advertisement

وتشكل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن مقتل اثنين من جنوده من لواء جولاني بشمال إسرائيل.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم ناتج عن طائرة مسيّرة انطلقت من العراق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنديين الإسرائيليين اللذين أعلن عن مقتلهما ليل الثلاثاء والأربعاء كان نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في قاعدة عسكرية شمال الجولان.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:56 | 2024-10-05
03:30 | 2024-10-05
03:30 | 2024-10-05
02:59 | 2024-10-05
02:51 | 2024-10-05
02:23 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24