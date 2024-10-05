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عربي-دولي

إسرائيل قد تستخدم ذكرى 7 تشرين الأول لمهاجمة إيران!

Lebanon 24
05-10-2024 | 02:51
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أوردت شبكة "سي إن إن" CNN  نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إسرائيل لم تقدم ضمانات لإدارة الرئيس جو بايدن بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية أمر غير وارد.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم ذكرى هجمات حماس في 7 من تشرين الأول الجاري لمهاجمة إيران.
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وقال المسؤول عندما سئل من قبل شبكة "سي إن إن" عما إذا كانت إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أن المواقع النووية الإيرانية غير مطروحة للنقاش: "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة وكذلك القوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".

يأتي ذلك فيما قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترامب إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، منتقداً حديث الرئيس الأميركي جو بايدن حول ضرورة وجود بدائل عن استهداف البرنامج النووي الإيراني.

وحول الرد الإسرائيلي المرتقب على طهران بضرب حقول النفط الإيرانية، قال الرئيس بايدن إن "إسرائيل لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن الرد".

وأضاف بالقول: "الأمر لا يزال قيد النقاش أعتقد لو أنني كنت في مكانهم (الإسرائيليين) لفكرت في بدائل أخرى تتجنب ضرب حقول النفط الإيرانية".

كما أكد الرئيس الأميركي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من أي هجمات يقوم بها وكلاء إيران، لكنه أشار إلى أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون أكثر حذرا في التعامل مع المدنيين.

وأضاف: "ما أعرفه هو أن الخطة التي وضعتها حظيت بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والغالبية العظمى من حلفائنا في جميع أنحاء العالم، كوسيلة لإنهاء هذه الأزمة..(العربية)



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