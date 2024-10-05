زارها أكثر من 15 مرة خلال عامين.. جنرال أميركي كبير يتوجه إلى إسرائيل لتنسيق الرد على إيران

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سيصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، خلال الساعات المقبلة إلى إسرائيل بهدف تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، وفق ما أفاد موقع "واينت".وقال الموقع إن كوريلا "صاحب تأثير كبير على إسرائيل، وقد زارها أكثر من 15 مرة خلال العامين الماضيين".وكان كوريلا تحدث عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول، مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينها إن الجيشين الإسرائيلي والأميركي عملا معا في الدفاع والتعاون، قبل أيام من الهجوم الإيراني وأثناءه وبعده. كما سيواصل الجيشان تعميق علاقتهما من منطلق الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي.في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN إن إسرائيل لم تقدم لإدارة الرئيس جو بايدن ضمانات بأنها لن تهاجم المنشآت النووية ردا على الهجوم الإيراني.وأضاف "الأمر ليس مطروحا على الطاولة، نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة بالإضافة إلى القوة، لكن ليس لدينا ضمان بذلك".وفي هذا الصدد، نقل موقع "واينت" عن مسؤولين أميركيين تقديراتهم بأن الرد الإسرائيلي على إيران وشيك، لكن "لا يبدو أن طائرات أميركية ستشارك في الهجوم، فيما هناك بلا شك تنسيق بين إسرائيل وواشنطن، وهو ما ينعكس أيضا في زيارة كوريلا المرتقبة".(روسيا اليوم)