روسيا تسقط عدة مسيرات أوكرانية.. وزيلينسكي يزور الحدود





في وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد مواقع على الأراضي الروسية، مضيفةً أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية، 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بلغورود، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك.

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من جهته أعلن مسؤول روسي في دونيتسك الشعبية عن إصابة 6 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على حافلة.



يأتي هذا بينما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة منطقة سومي الحدودية مع روسيا والتقى جنوداً يشاركون في الهجوم عبر الحدود على منطقة كورسك الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بلغورود.في وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد مواقع على الأراضي الروسية، مضيفةً أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية، 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بلغورود، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك.من جهته أعلن مسؤول روسي في دونيتسك الشعبية عن إصابة 6 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على حافلة.يأتي هذا بينما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة منطقة سومي الحدودية مع روسيا والتقى جنوداً يشاركون في الهجوم عبر الحدود على منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي مخاطباً الجنود "خلال حرب طويلة، الأمر لا يتعلق فقط بتحفيز الأفراد. من الضروري تحفيز العالم بأسره وإقناعه بأن الأوكرانيين يمكن أن يكونوا أقوى من العدو".



والتقى زيلينسكي جنوداً من اللواء 82 للهجوم الجوي الذي يقاتل في روسيا واستمع إلى إحاطة من قائده دميتري فولوشين عن وضع العمليات و"القتال ضد الطائرات المسيرة الروسية".



وكان الرئيس الأوكراني زار منطقة سومي أواخر آب بعد الهجوم المباغت للقوات الأوكرانية على روسيا في 6 اب. واستمر الهجوم لمدة شهرين تقريباً. ولم تقدم كييف سوى القليل من التفاصيل حول العملية أخيراً.



وفي الوقت نفسه، تفقد أوكرانيا المزيد من الأراضي لصالح روسيا التي تقدمت بشكل كبير في منطقة دونيتسك الشرقية.