التوقيت لم يُحدد بعد.. إسرائيل تستعد لشن هجوم "قوي وكبير" على إيران

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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش يستعد لشن هجوم كبير على إيران.وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي "في قلب الاستعدادات لهجوم كبير ستكون له عواقب على إيران، وعليهم أن يفهموا ذلك".ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "يتوقع تعاونا كبيرا في العمل الهجومي من الدول الشريكة في المنطقة".وبحسب الإذاعة فإن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران على إسرائيل في هجوم هذا الأسبوع 201 صاروخا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية معظمها.من جانبه أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون "مباشرا وكبيرا وقويا وذا مغزى وليس حدثا جانبيا"، دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي. (سكاي نيوز)