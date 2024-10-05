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عربي-دولي

سرقة على متن رحلة جوية.. والتحقيقات كشفت عن مفاجأة

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:21
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قام راكبان بإبلاغ قائد طائرة متوجهة في رحلة جوية إلى مصر، بتعرضهما لجريمة سرقة على متن الطائرة، واختفاء مبالغ مالية من حقيبتيهما.  

واكتشفت الشرطة المصرية التي حضرت للتحقيق في الحادث، وجود لص محترف على متن الطائرة وبحوزته عملات 10 دول على الأقل.
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وبالتحريات تبيّن للشرطة أن مرتكب الجريمة هو مسافر يحمل جنسية أجنبية، كان يجلس على مقربة من الراكبين المذكورين، وتبين ارتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على مبالغ مالية بعملات مختلفة نتيجة سرقة ركاب آخرين، حيث أوضحت الشرطة العثور معه على: 1680 دولارا أميركيا، 450 يورو، 134 دينارا أردنيا، 645 درهما إماراتيا، 6000 دينار عراقي، 440 ليرة تركية، 720 دينارا صربيا، 440 بات تايلاندي، 100 رنجت ماليزي، 25 ألف ريال كمبودي. (روسيا اليوم)

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