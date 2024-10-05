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عربي-دولي

معظمهم أطفال.. جرحى في "انفجار غامض" شمالي العراق

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:35
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أصيب 9 اشخاص بجروح، السبت، منهم 6 أطفال بانفجار عبوة ناسفة وضعت أمام مكتب للصيرفة في محافظة كركوك العراقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة كركوك لوكالة فرانس برس أن "الحادث لم يعرف بعد إذا كانت دوافعه إرهابية أم جنائية".
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وأشار إلى انفجار "عبوة ناسفة وُضعت أمام مكتب صرافة" في حي المصلى ذا الأغلبية التركمانية بمدينة كركوك بشمال العراق، ما "أدى إلى إصابة 9 مدنيين" منهم 6 تلاميذ في الصفوف الابتدائية تزامن مرورهم أمام المكان مع الانفجار.

وأكد أن إصابات الأطفال طفيفة، فيما أدت إصابة صاحب المكتب البالغ 56 عاما إلى بتر ساقه اليمنى وجروح في وجهه وجسمه.

ونقل الجرحى إلى مستشفى أزادي في كركوك، بحسب الطبيب أحمد محمد الذي قال إن الأطفال تركوا المركز الطبي في وقت لاحق كون حالاتهم مستقرة.
 
أصيب 9 اشخاص بجروح، السبت، منهم 6 أطفال بانفجار عبوة ناسفة وضعت أمام مكتب للصيرفة في محافظة كركوك العراقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة كركوك لوكالة فرانس برس أن "الحادث لم يعرف بعد إذا كانت دوافعه إرهابية أم جنائية".


وأشار إلى انفجار "عبوة ناسفة وُضعت أمام مكتب صرافة" في حي المصلى ذا الأغلبية التركمانية بمدينة كركوك بشمال العراق، ما "أدى إلى إصابة 9 مدنيين" منهم 6 تلاميذ في الصفوف الابتدائية تزامن مرورهم أمام المكان مع الانفجار.

وأكد أن إصابات الأطفال طفيفة، فيما أدت إصابة صاحب المكتب البالغ 56 عاما إلى بتر ساقه اليمنى وجروح في وجهه وجسمه.

ونقل الجرحى إلى مستشفى أزادي في كركوك، بحسب الطبيب أحمد محمد الذي قال إن الأطفال تركوا المركز الطبي في وقت لاحق كون حالاتهم مستقرة. (سكاي نيوز عربية)
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