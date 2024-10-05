الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 400 جندي على محور كورسك خلال يوم

أفادت الدفاع الروسية اليوم السبت بأن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك بلغت نحو 400 جندي خلال آخر يوم، وشملت كذلك 16 مدرعة بينها دبابة، و5 مدافع، فيما استسلم 17 جنديا أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 9 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.

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وصدت القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، هجومين مضادين للعدو على محورين، وأفشلت محاولتي هجوم على محورين آخرين، وخسر الجيش الأوكراني جراء ذلك نحو 50 جنديا بين قتيل وجريح.



وأحبطت القوات الروسية محاولتين أوكرانيتين لاختراق الحدود الروسية في منطقة قرية نوفي بوت، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك أكثر من 30 جنديا بين قتيل وجريح.



واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 لواء أوكرانيا في محيط 15 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.



وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 10 ألوية للجيش الأوكراني في محيط 21 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.



وشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 20650 عسكريا و136 دبابة و66 مركبة مشاة قتالية، و98 ناقلة جند مدرعة، و885 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية. (روسيا اليوم)