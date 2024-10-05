مقتل 4 أفراد من عائلة واحدة.. مسلحون دخلوا إلى منزلهم وأطلقوا النار عليهم

قتلت أسرة عراقية من 4 أفراد برصاص مسلحين مجهولين، اقتحموا منزلها في محافظة الأنبار.



وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث عائلة مدير محطة كهرباء الرمادي داخل منزله في قضاء البغدادي.



وحسب وسائل إعلام محلية، قتل مدير محطة الكهرباء وزوجته وابنتيه، بينما نجا طفل رضيع من الهجوم الذي لم تعرف دوافعه أو الجهة التي تقف وراءه. (الامارات 24)

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