زيلينسكي: سنطرح خطة النصر في ألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستطرح "خطة النصر" في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين في ألمانيا في 12 تشرين الاول.



وكتب في منشور على "تليغرام": "سنطرح خطة النصر، خطوات واضحة ومحددة لإنهاء الحرب على نحو عادل". (العربية)