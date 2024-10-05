Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: سنطرح خطة النصر في ألمانيا

Lebanon 24
05-10-2024 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1257606-638637470290566974.jpg
Doc-P-1257606-638637470290566974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستطرح "خطة النصر" في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين في ألمانيا في 12 تشرين الاول.

وكتب في منشور على "تليغرام": "سنطرح خطة النصر، خطوات واضحة ومحددة لإنهاء الحرب على نحو عادل". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب زيلينسكي ينفي مزاعم تقسيم أوكرانيا: "هذا هراء"
lebanon 24
06/10/2024 04:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب أوكرانيا وروسيا.. زيلينسكي يضمن دعم ترامب
lebanon 24
06/10/2024 04:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليا في حرب أوكرانيا
lebanon 24
06/10/2024 04:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يسلط الضوء على "خطة النصر".. طلبات جديدة من حلفاء أوكرانيا
lebanon 24
06/10/2024 04:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24

أوكرانيا

زيلينسكي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:19 | 2024-10-05
15:55 | 2024-10-05
15:45 | 2024-10-05
15:27 | 2024-10-05
15:15 | 2024-10-05
15:15 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24