مواطنو بلدين عربيين في صدارة "غير المرغوب فيهم" بأوروبا!

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كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، تصدر مواطني دولتين عربيتين وهما الجزائر والمغرب، قائمة الأجانب المطرودين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي.وحسب الإحصائية، فقد استحوذ الجزائريون والمغاربة على نسبة 7% لكل منهما، من إجمالي طلبات المغادرة لأراضي الاتحاد الأوروبي، يليهما الأتراك والسوريون بنسبة 6% لكل منهما.وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي أصدرت سلطاتها أوامر للمغاربة بمغادرة أراضيها، بحوالي 2355 أمرا، ثم إيطاليا التي أمرت 1345 من حملة الجنسية المغربية بالمغادرة، ثم بلجيكا بحوالي 1230 طلب مغادرة؛ فيما أمرت كل من ألمانيا وهولندا أكثر من 380 و150 مغربيا على التوالي بمغادرة ترابهما الوطني.كما كشفت البيانات ترحيل السلطات الفرنسية حوالي 345 مغربيا، فيما رحلت السلطات في روما قرابة 160 منهم، بينما عاد 110 أفراد إلى بلادهم انطلاقا من ألمانيا و95 من بلجيكا.وبالنسبة للجزائريين، أصدرت فرنسا 4870 أمرا بالمغادرة بحق جزائريين خلال الفترة ذاتها، وتم ترحيل حوالي 690 منهم فعليا، فيما طلبت بلجيكا من 545 جزائريا مغادرة أراضيها، بينما تم ترحيل 15 مواطنا فقط. وفي برلين، أصدرت السلطات قرابة 500 أمر بالمغادرة، تم ترحيل منهم 185 جزائريا.وبحسب "يوروستات"، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أصدرت أكثر من 96 ألف طلب مغادرة في حق مواطنين من دول أخرى خلال الربع الثاني من سنة 2024، مشيرة إلى انخفاض عدد طلبات المغادرة بنحو 7% مقارنة بالأرقام المسجلة في الربع الأول من العام ذاته.وتشير البيانات إلى انخفاض عدد المواطنين الأجانب الصادرة في حقهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي بما نسبته 10% مقارنة بأرقام الربع الثاني من العام الماضي، مقابل ارتفاع عدد العائدين أو المرحلين إلى أوطانهم بأكثر من 21%. (روسيا اليوم)