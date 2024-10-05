هذا أبرز ما يميّز درونات "Cube" الانتحارية الروسية

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تعتبر درونات "Cube" من أهم الأسلحة التي باتت تعتمدها روسيا، في المعارك خلال السنوات الأخيرة. وتبعا للخبراء في مؤسسة "روستيخ"، فإن درونات "Cube" الروسية تعتبر إحدى أكثر أنواع الدرونات الضاربة فاعلية، فهي قادرة على العمل بشكل فردي لضرب هدف معين، كما يمكن إطلاقها في مجموعات لتوجيه ضربات واسعة لمواقع العدو وآلياته وتحصيناته.وتتمتع هذه الدرونات بقدرات عالية على المناورة بسبب خصائصها التكتيكية والفنية، ويمكن اعتمادها لتدمير القوى البشرية والمعدات العسكرية ومعدات الرادار، وجهّزت برؤوس حربية شديدة الانفجار يولد انفجارها عددا كبيرا من الشظايا، ما يجعل معدات الحماية في الآليات العسكرية عاجزة عن ردع أضرارها.وبحسب "روستيخ"، فإن وسائل الدفاع التقليدية عاجزة عن صد هجمات درونات " Cube" كون هذه الطائرات قادرة على العمل على ارتفاعات مختلفة بغض النظر عن التضاريس والأماكن التي يتم استخدامها فيها.وكانت شركة "كلاشينكوف" الروسية قد أشارت العام الماضي إلى أن الخبراء الروس طوّروا هذه الدرونات ورفعوا من قدراتها القتالية، وأصبح بإمكان هذه الطائرات التحليق بسرعة 130 كم/سا، ونقل حمولات قتالية تصل أوزانها إلى 3 كغ، والتحليق لمدة 30 دقيقة في الجو. (روسيا اليوم)