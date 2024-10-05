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عربي-دولي

بشأن الرد على إيران.. كوريلا يصل إلى إسرائيل ونتنياهو يجري مشاورات

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:51
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وصل قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، مساء السبت، إلى إسرائيل، في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وفي 1 تشرين الأول، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل، في ثاني هجوم مباشر لها على الدولة العبرية في أقل من ستة أشهر.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ، فيما أصاب بعضها قواعد عسكرية من دون أن تتسبب في أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.
 
وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
 
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كوريلا التقى برئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي وكبار أعضاء هيئة الأركان العامة، ومن المتوقع أن يلتقي بوزير الدفاع يوآف غالانت في وقت لاحق. ويرجح مراقبون أن تركز المحادثات على الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش "يعدّ ردا" على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وصرّح المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "الجيش الإسرائيلي يعدّ ردا على الهجوم الإيراني غير المشروع وغير المسبوق ضد المدنيين الإسرائيليين وإسرائيل".
 
ولم يقدم المسؤول تفاصيل حول طبيعة الرد أو توقيته، فيما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الجيش أن الرد سيكون "كبيرا". (سكاي نيوز عربية)
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