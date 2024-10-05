أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا اقتصادية على إسرائيل

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "القوى الغربية لا تستطيع رفع صوتها ضد نتنياهو وعصابته التي ترتكب المجازر بسبب عار المحرقة رغم أنها تعرف نواياهم الحقيقية جيدا".وأضاف الرئيس التركي أن "الحكومة الإسرائيلية تختلق كل يوم ذرائع جديدة لشرعنة سياسة الغزو والاحتلال".وقال أردوغان إنّ "تركيا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا اقتصادية على إسرائيل".وأضاف: "رغم فقر الإمكانات يواصل إخواننا في غزة مقاومة الغزاة الصهاينة منذ 364 يوما". (روسيا اليوم)