Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا اقتصادية على إسرائيل

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1257659-638637547468551423.jpg
Doc-P-1257659-638637547468551423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "القوى الغربية لا تستطيع رفع صوتها ضد نتنياهو وعصابته التي ترتكب المجازر بسبب عار المحرقة رغم أنها تعرف نواياهم الحقيقية جيدا".

وأضاف الرئيس التركي أن "الحكومة الإسرائيلية تختلق كل يوم ذرائع جديدة لشرعنة سياسة الغزو والاحتلال".
Advertisement

وقال أردوغان إنّ "تركيا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا اقتصادية على إسرائيل".

وأضاف: "رغم فقر الإمكانات يواصل إخواننا في غزة مقاومة الغزاة الصهاينة منذ 364 يوما". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:19 | 2024-10-05
15:55 | 2024-10-05
15:45 | 2024-10-05
15:27 | 2024-10-05
15:15 | 2024-10-05
15:15 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24