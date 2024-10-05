وزير الخارجية الإسرائيلي رداً على ماكرون: يجب هزيمة المنظمات الإرهابية

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وكان ماكرون قال في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".قال كاتس: "في عام 1967 فرض الرئيس الفرنسي ديغول حظرا على الأسلحة على إسرائيل، وبعدها حققنا انتصارا عظيما".وأضاف: "الآن يريد الرئيس ماكرون فرض حظر علينا. وهذه المرة أيضا سينتصر شعب إسرائيل".وتابع: "يجب هزيمة المنظمات الإرهابية، وسيحكم التاريخ على أولئك الذين يحاولون التدخل في ذلك".وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة إلى ماكرون: "إسرائيل ستنتصر معكم أو بدونكم.. لكن عاركم سيظل يتردد صداه طويلا بعد انتصار إسرائيل".وكان ماكرون قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حماس لكن الحرب في غزة طالت كثيرا".وتابع: "ليس هناك أي تبرير لمقتل آلاف من المدنيين.. وندعو لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن". (سكاي نيوز)