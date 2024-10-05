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عربي-دولي

"تخلى عن أبنائنا".. عائلات الأسرى تهاجم مجدداً نتنياهو

Lebanon 24
05-10-2024 | 15:27
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ندد أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السبت، بما وصفوه بـ"تخلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أبنائهم".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عائلات الرهائن قولها: "نتنياهو تخلى عنهم من أجل سلامة حكومته واعتبارات شخصية".
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وقالت العائلات إن "نتنياهو تخلى عنهم (الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة) من أجل سلامة حكومته واعتباراته الشخصية، وسوف نحتفل بمرور عامين على اختطافهم وثلاثة أعوام على أسرهم، إذا كان أي منهم لا يزال صامدا".

واعتبر الأهالي أن نتنياهو يحاول أن يجعل المختطفين منسيين طالما هو موجود بالسلطة.

وقبل أيام قليلة، قال نتنياهو إن هناك 101 رهينة لا يزالون داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن "نصفهم أحياء"، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وشدد على أن "الجهود لإعادة الرهائن مستمرة"، مبرزا "استعداد حماس للإفراج عن الرهائن متأثر بقوتين متعارضتين: الضغوط العسكرية والدبلوماسية التي نمارسها عليها، والضغوط التي تُمارس علينا". (سكاي نيوز) 
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