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عربي-دولي

نتنياهو: عار على ماكرون الدعوة لحظر توريد الأسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
05-10-2024 | 19:19
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ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل للقتال ضد حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وقال نتنياهو في بيان: "بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل. يجب أن يشعروا بالعار".
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وأكد أن "إسرائيل تخوض حرباً على جبهات عدّة ضد مجموعات تدعمها إيران".
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