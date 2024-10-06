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عملية جديدة بدأت.. الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق جباليا

Lebanon 24
06-10-2024 | 02:50
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قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استكملت تطويق منطقة جباليا في غزة، ضمن عملية عسكرية جديدة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق سكنية في جباليا البلد.
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وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّه قام بنقل الفرقة 162 من منطقة رفح إلى جباليا بعد أن أنهت مهمتها في الجنوب. (الجزيرة)

 
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