عملية جديدة بدأت.. الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق جباليا





وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق سكنية في جباليا البلد.

Advertisement قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استكملت تطويق منطقة جباليا في غزة، ضمن عملية عسكرية جديدة.وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق سكنية في جباليا البلد.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّه قام بنقل الفرقة 162 من منطقة رفح إلى جباليا بعد أن أنهت مهمتها في الجنوب. (الجزيرة)



