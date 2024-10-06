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عربي-دولي

يعود إلى الحرب العالمية الثانية.. جنود روس يستولون على "منشار هتلر" (فيديو)

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:00
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عثر الجنود الروس الذين دخلوا مدينة أوغليدار على "منشار هتلر"، وهو سلاح رشاش يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية.
وعثر الجنود الروس في مخبأ انسحبت منه القوات المسلحة الأوكرانية على رشاش من طراز MG-3، وهو نسخة محدثة للسلاح الأسطوري من الحرب العالمية الثانية MG.42.
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وفي عام 2022 تلقى الجيش الأوكراني في إطار حملة المساعدات العسكرية مجموعة من الرشاشات MG.42 الإيطالية.
 
أما ألمانيا فسلمت أوكرانيا 268 رشاشا من طراز MG.3.

إلا أن نسخة من الرشاش أظهرها الفيديو كانت قليلة الاستخدام وبسبب سوء التخزين تعرضت للتآكل وتأثير النيران، لكنها ما زالت قادرة على إطلاق النار.
 

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