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عربي-دولي

لأجل فلسطين.. أميركي حاول إحراق نفسه (فيديو وصور)

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:34
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حاول متظاهر حرق نفسه خارج البيت الأبيض خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين. 

وشوهد صامويل مينا جونيور وهو يحاول إشعال النار في نفسه في حديقة لافاييت، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين يوم السبت. 
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وتوثق الصور التي التقطها البيت الأبيض في مكان الحادث اللحظة المروعة التي اشتعلت فيها النيران في ذراع مينا.  (دايلي مايل)
كتب على موقعه الإلكتروني مقالاً مطوّلاً في محاولة لتبرير أفعاله، موضحًا القضايا التي يتناولها "بموضوعية فيما يتعلق بالصحافة" بشأن حرب غزة.
حاول صامويل مينا جونيور إشعال النار في نفسه يوم السبت في حديقة لافاييت، حيث تجمع عدد كبير من الناس
وبعد وقت قصير من إشعال مينا النار في ذراعه، ورد أن المارة سارعوا إلى سكب الماء عليه لإطفاء النيران.
متظاهر يحاول حرق نفسه خارج البيت الأبيض خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

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