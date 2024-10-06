لأجل فلسطين.. أميركي حاول إحراق نفسه (فيديو وصور)

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حاول متظاهر حرق نفسه خارج البيت الأبيض خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.وشوهد صامويل مينا جونيور وهو يحاول إشعال النار في نفسه في حديقة لافاييت، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين يوم السبت.وتوثق الصور التي التقطها البيت الأبيض في مكان الحادث اللحظة المروعة التي اشتعلت فيها النيران في ذراع مينا. (دايلي مايل)