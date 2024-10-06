Advertisement

عربي-دولي

بينها مجمع المرشد الإيراني.. إليكم بنك أهداف إسرائيل في إيران

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1257890-638638126221350662.png
Doc-P-1257890-638638126221350662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خضم ارتفاع مستويات التهديد بين إسرائيل وإيران، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن قائمة من الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهجومها المرتقب، فيما أكدت طهران أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي.

وقالت القناة 12 إن إسرائيل تدرس استهداف منشآت نفطية إيرانية والمجمع الرئاسي ومقر المرشد الإيراني علي خامنئي ومقار الحرس الثوري في طهران.
Advertisement

ووفقا للقناة، من المحتمل أن تشمل القائمة "أهدافا عسكرية رمزية" مثل القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت أن قرار الرد على إيران اتخذ في إسرائيل ولا تزال هناك مناقشات بشأن الطريقة والتوقيت، وأشارت إلى أن إسرائيل تفضل التريث للحصول على دعم الولايات المتحدة الأميركية وشن هجوم كبير على إيران.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس السبت أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ"القوي والكبير" على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران، وأوضحوا أن الخيارات تشمل الهجوم على طهران مباشرة أو استهداف مصالحها بالشرق الأوسط.

من جهتها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل في مواجهة مباشرة مع إيران"، مؤكدا حالة التأهب في جميع الجبهات. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-10-06
07:00 | 2024-10-06
06:50 | 2024-10-06
06:41 | 2024-10-06
06:39 | 2024-10-06
06:38 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24