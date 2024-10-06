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عربي-دولي
بينها مجمع المرشد الإيراني.. إليكم بنك أهداف إسرائيل في إيران
Lebanon 24
06-10-2024
|
04:54
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في خضم ارتفاع مستويات التهديد بين إسرائيل وإيران، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن قائمة من الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهجومها المرتقب، فيما أكدت طهران أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي.
وقالت القناة 12 إن إسرائيل تدرس استهداف منشآت نفطية إيرانية والمجمع الرئاسي ومقر المرشد الإيراني علي خامنئي ومقار الحرس الثوري في طهران.
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ووفقا للقناة، من المحتمل أن تشمل القائمة "أهدافا عسكرية رمزية" مثل القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت أن قرار الرد على إيران اتخذ في إسرائيل ولا تزال هناك مناقشات بشأن الطريقة والتوقيت، وأشارت إلى أن إسرائيل تفضل التريث للحصول على دعم الولايات المتحدة الأميركية وشن هجوم كبير على إيران.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس السبت أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ"القوي والكبير" على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران، وأوضحوا أن الخيارات تشمل الهجوم على طهران مباشرة أو استهداف مصالحها بالشرق الأوسط.
من جهتها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل في مواجهة مباشرة مع إيران"، مؤكدا حالة التأهب في جميع الجبهات. (الجزيرة)
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