السيسي: موقف مصر ثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "سبيل وحيد لإرساء السلام"، مشددا على قدرة الجيش المصري على "فعل المستحيل مهما عظم" والحفاظ على سلامة الوطن.وقال السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على حرب تشرين الأول، إن مصر حققت نصراً سيبقى "خالدا في ذاكرة الوطن"، وعلى صفحات تاريخه، انتصارا "يذكر الجميع دائما بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم".وأكد الرئيس المصري أن ما حققته مصر في حرب تشرين الأول المجيدة سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.وأشار إلى أن هذا التصعيد الإقليمي يأتي وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي، تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من أجل بناء قواتنا المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي.وقال إن "اللحظة التاريخية الفارقة، التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر، إقليميا ودوليا بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع".وفي وقت سابق، "وضع الرئيس المصري إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة المصرية في حرب تشرين الأول، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار".