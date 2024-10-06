غالانت: من يظنّ أن محاولة المساس بنا ستردعنا فلينظر إلى غزة وبيروت

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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، الى ان الهجوم الإيراني لم يمسّ بقدرات سلاح الجو الإسرائيلية".وقال غالانت من قاعدة نفاطيم الجوية: "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو ولم تتضرر أي طائرة ".وتابع: "من يظنّ أن محاولة المساس بنا ستردعنا فلينظر إلى غزة وبيروت".