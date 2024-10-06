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غالانت: من يظنّ أن محاولة المساس بنا ستردعنا فلينظر إلى غزة وبيروت

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:30
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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، الى ان الهجوم الإيراني لم يمسّ بقدرات سلاح الجو الإسرائيلية".


وقال غالانت من قاعدة نفاطيم الجوية: "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو  ولم تتضرر أي طائرة ".
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وتابع: "من يظنّ أن محاولة المساس بنا ستردعنا فلينظر إلى غزة وبيروت".
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