في حال الردّ الإسرائيلي العنيف.. ماذا ستفعل إيران؟

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نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن "خطة الرد الصارمة على أي تحرك محتمل من قبل إسرائيل جاهزة".وأضاف أنه "إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية".وقال المصدر: "في خطة إيران عدة أنواع من الضربات المتبادلة والمحددة وبحسب نوع العمل الإسرائيلي سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها، إيران لديها بنك أهداف كبير في إسرائيل".وأشار مسؤولون أميركيون، الجمعة، إلى أن ضربة إسرائيلية على إيران "باتت وشيكة على الأرجح"، بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل.كما أكد المسؤولون على تفهمهم لحاجة إسرائيل للرد، رغم اعترافهم بالتعقيد الذي قد يكتنف أي ضربة محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.وأضافوا: "الأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا يمكن القضاء على البنية الأساسية النووية الإيرانية بضربة واحدة. بل إنه معقد للغاية".وعلى الرغم من ذلك، أوضح المسؤولون أن إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل. (سكاي نيوز)