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عربي-دولي

"جاهزون".. الحرس الثوري الإيراني يعلّق على التهديدات الإسرائيلية

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:50
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أكد مصدر بالحرس الثوري أن خطة طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل جاهزة.

وأضاف: "لدينا أهداف داخل إسرائيل يمكن استهدافها حال أي هجوم"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" اليوم الأحد.

يأتي ذلك فيما ألمحت مصادر إسرائيلية في وقت سابق اليوم إلى احتمال أن يشمل بنك الأهداف أنظمة اقتصادية مهمة في الداخل الإيراني مثل منشآت النفط والغاز.
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كما يمكن أن تطال الضربة الإسرائيلية المرتقبة المجمع الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد علي خامنئي، فضلاً عن مقر الحرس الثوري في طهران، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

غير أن تلك الأهداف تمثل بعض الخيارات المطروحة على طاولة صناع القرار في إسرائيل، وفقاً للمصادر. (العربية)

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