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الإليزيه: فرنسا هي الصديق الذي لا يتزعزع لإسرائيل

Lebanon 24
06-10-2024 | 09:30
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"مبالغ فيها" بهذه العبارة وصف قصر الإليزيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهجم فيها على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
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وهاجم نتنياهو، مساء السبت، الرئيس الفرنسي إثر دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قائلا في بيان متلفز باللغة الإنجليزية: "إسرائيل ستنتصر معكم أو بدونكم"، وفق ادعائه.
وتابع مواصلا حديثه للرئيس الفرنسي: "عارك سيظل يتردد صداه طويلا بعد انتصار إسرائيل"، على حد تعبيره.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، رد ماكرون على تصريحات نتنياهو، في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الأحد.
وشدد البيان على أن "فرنسا هي الصديق الذي لا يتزعزع لإسرائيل".
وأضاف: "كلام نتنياهو مبالغ فيه، وهذا لا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل".
وأشار البيان إلى أن ماكرون نفسه أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق بأن "فرنسا ملتزمة بأمن إسرائيل".
ونقل البيان عن ماكرون قوله إن بلاده "لن تسمح لإيران أو أي من وكلائها بمهاجمة إسرائيل، وأنها إذا استخدمت القوة، فستجد دائما فرنسا ضدها".
وذكر بيان الإليزيه أن "فرنسا ستواصل تزويد إسرائيل بالقطع اللازمة للدفاع عن نفسها".
وأوضح أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع (الجوي)، الذي تسميه إسرائيل بـ"القبة الحديدية" على وجه الخصوص.
(الأناضول)
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