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عربي-دولي
خريطة إيرانية لبنك أهداف محتملة في الداخل الإسرائيلي.. إطلعوا عليها
Lebanon 24
06-10-2024
|
10:05
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أظهرت خريطة إيرانية بنك أهداف محتملة في الداخل الإسرائيلي، بينما يترقب العالم رد طهران على إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع الشهر الحالي.
فقد نشرت قناة منسوبة لفيلق القدس خريطة للأماكن الحساسة الإسرائيلية التي قد تستهدفها طهران في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني.
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فيما بينت تلك الخريطة التي انتشرت على "تليغرام" عددا من النقاط النفطية وحقول الغاز التي وضعت في مرمى القوات الإيرانية ألا وهي:
1- حقل الغاز كاريش، الذي يقع في المياه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويبعد 100 كلم عن السواحل الإسرائيلية.
2- حقل الغاز تمار، الواقع على بُعد 25 كيلومتراً قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل.
3- حقل الغاز لفياثان الذي يبعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا
4- مصفاة النفط في حيفا
5- مصفاة النفط في أسدود التي تقع على بعد أربعين كيلومتراً إلى الجنوب من تل أبيب.
6- محطة توليد الكهرباء أوروت رابين
7- محطة توليد الكهرباء أشكول في أسدود
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