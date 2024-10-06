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عربي-دولي

إسرائيل تكشف تفاصيل مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم بئر السبع

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:35
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أسفر هجوم بإطلاق نار في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع، الأحد، عن مقتل امرأة وإصابة 10 أشخاص آخرين بجراح، بالإضافة لمقتل المنفذ، بحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضافت وسائل الإعلام أن المنفذ الذي أطلق النار على مواطنين في محطة الحافلات الرئيسية، هو من بدو النقب.
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وأوضحت "نجمة داود الحمراء" أن أغلب الإصابات في حالة متوسطة، مشيرة إلى أن الهجوم تضمن أكثر من ساحة في محطة الباصات.
وأفادت صحيفة "معاريف"، أن ضحية الهجوم امرأة في العشرين من عمرها. وأفصحت قوات الأمن الإسرائيلية في تحقيق أولي عن هوية المنفذ (29 عاماً) الذي دخل إلى مطعم "ماكدونالدز" في محطة الحافلات، وأطلق النار على المتواجدين هناك، حتى رد عليه عناصر أمن تواجدوا في المكان بإطلاق الناء وقُتل على الفور.
وقال شاهد عيان: "كنت في ماكدونالدز، وعلى وشك الذهاب إلى الحمام ثم سمعت رشقات نارية، لا أعرف إن كانت بندقية أم رشاشا، لكن في الوقت نفسه سمعنا صوت إطلاق نار من بندقية إسرائيلية، وتبادلاً لإطلاق النار. أصيبت امرأة وكانت ملقاة على الأرض وكان الإرهابي يرقد بالقرب منها على بعد عشرة أمتار.. كل الزجاج محطم في كل مكان. كان هناك خوف جنوني ، خوف كبير حقا ، لقد تجمدت". (الحرة)
 
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