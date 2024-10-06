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عربي-دولي

من دون سبب.. شرطي يقتل شخصاً هاجمه في كاليفورنيا!

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:42
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، ان شرطياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية اطلق النار على رجل كان قد هاجمه بسكين، السبت، خارج مقر شرطة المدينة في هجوم وصفته السلطات بأنه دون سبب.

 
 
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ووفقاً للوكالة، اقترب رجل في الثلاثينات من عمره من الشرطي أمام الأبواب الأمامية لإدارة شرطة سانتا مونيكا.


وذكرت الإدارة أنه تم طلب الانتظار من الرجل حتى ينتهي الشرطي من التحدث إلى أحد المقيمين، لكن من دون تحذير، هاجم الشخص الشرطي، بينما كان يخرج سكينا من ملابسه.

 
وأضافت إدارة شرطة سانتا مونيكا في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أحدث الشخص المشتبه به جرحا في جسم الشرطي وطعنه".


وتابعت: "الشرطي سلح نفسه وتراجع إلى زاوية في المبنى بينما واصل الرجل الهجوم، فأطلق الشرطي النار على الرجل الذي تم الإعلان عن وفاته".

ولم تتوفر على الفور أي معلومات عن هوية الشرطي وحالته الطبية.

وأفادت قناة "كيه إن بي سي – تي في " التليفزيونية أنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، لكن الشرطة قالت إنه من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

وقالت إدارة شرطة سانتا مونيكا أنه تم استدعاء أفراد من مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إلى مسرح الحادث، مضيفة أنها ومكتب النائب العام في المقاطعة سوف يفتحان تحقيقا في الحادث.

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