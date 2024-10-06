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عربي-دولي

بالرغم من التهديدات.. وزير النفط الإيراني يزور أكبر مرفأ للبترول في البلاد

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:49
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وصل وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، صباح اليوم، إلى جزيرة خرج التي يقع بها أكبر مرفأ تصدير في البلاد، لزيارة منشآت النفط ولقاء الموظفين العاملين في جزيرة خرج"، وفق ما نقله الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، اليوم الأحد.
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وذكرت وسائل إعلام رسمية أن باك نجاد التقى مع قائد في القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني للتأكد من استتباب الأمن في منصات الغاز بحقل بارس الجنوبي وتقييم مدى فعالية الإجراءات في المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري.

هذا ونقلت وسائل الإعلام عن باك نجاد قوله إن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تلعب دورا هاما في تأمين منشآت النفط والغاز".

يذكر ان هذه الزيارة اتت، بعدما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي "عندما يحين الوقت المناسب".

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