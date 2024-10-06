إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة وحتى صباح الغد

‏نقلت وكالة "مهر نيوز" الإيرانية عن مسؤول إيراني، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة من الساعة التاسعة حتى السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

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