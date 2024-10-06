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إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة وحتى صباح الغد

Lebanon 24
06-10-2024 | 11:26
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‏نقلت وكالة "مهر نيوز" الإيرانية عن مسؤول إيراني، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة من الساعة  التاسعة حتى السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.
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