26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصدر رفيع ينفي فتح المجال الجوي الأردني للطائرات الإسرائيلية لضرب إيران
Lebanon 24
06-10-2024
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط ترقب لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، الأسبوع الماضي، نفى مصدر أردني رفيع الأحد، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران.
Advertisement
وأكد المصدر لقناة "المملكة"، أن الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريح سابق، أن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي.
وقال الصفدي، حينها، إن رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي.
وقال إن "مسؤوليتنا الأولى تجاه شعبنا هي حماية سيادة بلدنا وسلامة شعبنا، لذا فإن موقفنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يستخدم مجالنا الجوي ولا ينبغي لأحد أن يعرض شعبنا لخطر أي مقدوف للسقوط فوق أي جزء من أرضنا والإضرار بشعبنا وهذا هو الموقف الذي أبلغناه لكل من الإيرانيين والإسرائيليين بعبارات لا لبس فيها".
كما أضاف "لن نكون ساحة معركة في مواجهة لن تؤدي الا الى المزيد من الدمار والأذى ولن تنهي الاحتلال ولن تنهي المواجهة بين إيران وإسرائيل فهي مجرد جولة أخرى من المواجهات المتبادلة التي لن نقع في وسطها ولن نسمح بتعريض أمننا وسلامة شعبنا للخطر".
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
06:38 | 2024-10-06
06/10/2024 06:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
00:50 | 2024-10-06
06/10/2024 12:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
01:30 | 2024-10-06
06/10/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2024-10-06
مانشستر يونايتد يتعثر بالتعادل أمام أستون فيلا
14:00 | 2024-10-06
مسؤول إيراني يؤكد: قاآني بصحة جيدة
14:00 | 2024-10-06
بعد استهداف "المصنع".. هذه أبرز المعابر بين لبنان وسوريا
13:59 | 2024-10-06
إسرائيل تستهدف مستودعات صواريخ في حمص
13:35 | 2024-10-06
في ظل التوترات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه لواشنطن
13:31 | 2024-10-06
نصيحة اميركية لاسرائيل: "خذوا نفساً وأحصوا إنجازاتكم"
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
06/10/2024 21:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
06/10/2024 21:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
06/10/2024 21:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24