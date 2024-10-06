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هاريس: الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

Lebanon 24
06-10-2024 | 12:15
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شددت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، الأحد، على عزم واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار عبر اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن.
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وأشارت إلى أن "واشنطن ستواصل العمل الدبلوماسي مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص المساعدات الإنسانية وإنهاء الحرب والتوصل لصفقة، ولن تتوقف عن بذل هذه الجهود".
كما أكدت المرشحة الديمقراطية أن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل "سمحت لها بالدفاع عن نفسها ضد 200 صاروخ بالستي وجهوا ضد الشعب الاسرائيلي".
وأضافت: "عندما نفكر بالتهديد الذي تمثله حماس وحزب الله وكذلك إيران ضد إسرائيل، فلا يوجد مجال للشك بأننا سنقوم بما يلزم لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات".
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