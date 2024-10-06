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عربي-دولي
حماس: إطلاق النار بمدينة بئر السبع "رد على جرائم إسرائيل"
Lebanon 24
06-10-2024
|
12:40
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اعتبرت حركة حماس، الأحد، أن عملية إطلاق النار في بئر السبع التي أسفرت عن مقتل شرطية إسرائيلية وإصابة 9 آخرين هي "رد على جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة في بيان: "العملية الفدائية هي امتدادٌ طبيعيٌ لعمليات أبناء شعبنا ضد المحتل، وردٌ متوقعٌ على جرائمه ضد الفلسطينيين وحرب الإبادة بغزة".
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وأضافت: "سيتلقى العدو المجرم المزيد من (العمليات الفدائية)، طالما تواصلت جرائمه وعدوانه على شعبنا في غزة والضفة والقدس".
ودعت حماس الفلسطينيين إلى "تصعيد الاشتباك مع العدو الإرهابي الذي لا يفهم إلا لغة القوة، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير وتقرير المصير".
من جانبه قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام: "نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل".
وأضاف: "ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948 ثابتةٌ لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة".
(الأناضول)
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