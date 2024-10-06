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عربي-دولي
نتنياهو يتحدث هاتفيا مع ماكرون.. وقف النار بند اول
Lebanon 24
06-10-2024
|
12:53
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، بأن بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويأتي هذا الاتصال على خلفية التوتر بين الطرفين، إثر تنديد نتنياهو بدعوة ماكرون لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل للقتال في قطاع غزة.
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وقال مكتب نتنياهو إن الأخير أبلغ ماكرون بأن فرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل سيخدم إيران والمتحالفين معها.
وأضاف المكتب في بيان: "أكد رئيس الوزراء أن تصرفات إسرائيل في مواجهة حزب الله تخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان وصولا إلى تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأكملها".
واعتبر أنه: "من المتوقع أن يقف أصدقاء إسرائيل خلفها، ولا يفرضوا عليها قيودا من شأنها تعزيز محور الشر الإيراني".
وبحسب البيان فقد اتفق نتنياهو وماكرون على تعزيز الحوار حول هذه المسألة خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي (جان نويل بارو) الذي يعتزم زيارة إسرائيل.
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