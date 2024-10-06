Advertisement

عربي-دولي

في ظل التوترات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه لواشنطن

Lebanon 24
06-10-2024 | 13:35
A-
A+

Doc-P-1258113-638638436375969409.jpg
Doc-P-1258113-638638436375969409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات أمنية، في إطار استعدادات تل أبيب لشن هجوم على إيران، ردا على هجومها الصاروخي الانتقامي، وفق إعلام عبري الأحد.
Advertisement
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن غالانت، سيتوجه الأربعاء المقبل، إلى واشنطن، في زيارة سريعة لبحث التطورات الأمنية بالشرق الأوسط، في إطار استعدادات تل أبيب لتنفيذ هجوم انتقامي ضد إيران، ردا على هجوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت أن غالانت، سيتوجه إلى "البنتاغون" (مبنى وزارة الدفاع الأميركية) لإجراء مشاورات أمنية.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" (خاصة) أن زيارة غالانت إلى واشنطن تتمحور بشكل أساسي حول الملف الإيراني وهدفها التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2024-10-06
14:00 | 2024-10-06
14:00 | 2024-10-06
13:59 | 2024-10-06
13:31 | 2024-10-06
13:17 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24