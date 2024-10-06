في ظل التوترات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه لواشنطن

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يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات أمنية، في إطار استعدادات تل أبيب لشن هجوم على إيران، ردا على هجومها الصاروخي الانتقامي، وفق إعلام عبري الأحد.وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن غالانت، سيتوجه الأربعاء المقبل، إلى واشنطن، في زيارة سريعة لبحث التطورات الأمنية بالشرق الأوسط، في إطار استعدادات تل أبيب لتنفيذ هجوم انتقامي ضد إيران، ردا على هجوم الثلاثاء الماضي.وأضافت أن غالانت، سيتوجه إلى "البنتاغون" (مبنى وزارة الدفاع الأميركية) لإجراء مشاورات أمنية.كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" (خاصة) أن زيارة غالانت إلى واشنطن تتمحور بشكل أساسي حول الملف الإيراني وهدفها التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.