Advertisement

عربي-دولي

نصيحة اميركية لاسرائيل: "خذوا نفساً وأحصوا إنجازاتكم"

Lebanon 24
06-10-2024 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1258115-638638440316686323.jpeg
Doc-P-1258115-638638440316686323.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من تأكيد إسرائيل نيتها الرد على الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران، الأسبوع الماضي، لم تتغير النصائح الأميركية.
فقد استمرت واشنطن بالتشديد على ضرورة تجنّب ضرب المواقع النووية الإيرانية، كما اعتقد مسؤولون أميركيون أن هذا ما ستفعله تل أبيب.
Advertisement

وقالوا إنهم يرجحون أن إسرائيل ستدرس اللجوء إلى رد معتدل لا يؤدي إلى انتقام إيراني، عملاً بالنصيحة الأميركية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

كما استشهدوا بأن إسرائيل اتبعت أصلا هذا المسار المنضبط بعد الهجوم الإيراني في نيسان، موضحين أنها شنت حينها هجوماً ردياً محدوداً تسبب في أضرار طفيفة، ومنع إيران من الرد على الرد.

وكشفوا أن الإدارة الأميركية نصحت حليفتها بإحصاء ما حققته مؤخراً، وأخذ نفس عميق قبل شن أي رد انتقامي، وفقًا للتقرير نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

في هذا السياق، أشار مسؤول مطلع على المباحثات إلى أن إسرائيل لا تزال فعلاً تدرس ردها على الهجمات، لكن هناك انقسام داخلي بشأن المسار المستقبلي وطريقة الرد.

تأتي هذه النصيحة الأميركية بينما يترقب العالم أجمع وتيرة التصعيد غير المسبوق الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وسط تبادل التهديدات بين إسرائيل وإيران، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع الشهر الحالي.
فيما قصدت أميركا بـ"الإنجازات"، الضربات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان وما حققته من اغتيالات في صفوف قادة حزب الله حليف إيران الأهم ودرة تاج أتباعها.

وكذلك في قطاع غزة من استمرار لعمليات القصف والتمديد التي كان آخرها مخيم جباليا اليوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2024-10-06
18:10 | 2024-10-06
16:33 | 2024-10-06
16:20 | 2024-10-06
16:05 | 2024-10-06
16:04 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24