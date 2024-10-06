الدفاع السورية: غارات إسرائيلية تصيب مواقع للجيش

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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مواقع عسكرية في وسط البلاد ، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات.وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنه "حوالى الساعة 20:05 (17:05 ت غ) مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت في وقت سابق بالتصدي "لأهداف معادية في أجواء المنطقة الوسطى".