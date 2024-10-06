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الدفاع السورية: غارات إسرائيلية تصيب مواقع للجيش

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:30
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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مواقع عسكرية في وسط البلاد ، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنه "حوالى الساعة 20:05 (17:05 ت غ) مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى  ما أدى إلى وقوع خسائر مادية". 
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وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت في وقت سابق بالتصدي "لأهداف معادية في أجواء المنطقة الوسطى".

 
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