الحوثي: استهدفنا خلال عام 193 سفينة مرتبطة بتل أبيب وواشنطن ولندن

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، استهداف 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وإطلاقها أكثر من 1000صاروخ ومسيّرة في عملياتها المساندة لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل عام.جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بمناسبة الذكرى الأولى لبدء عملية طوفان الأقصى، بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.وقال الحوثي: في جبهة اليمن، مستمرون في موقفنا المبدئي الإنساني الأخلاقي الديني الإيماني لنصرة الشعب الفلسطيني".وأكد دعم المقاومين في فلسطين، وفي لبنان وخاصة مقاتلي حزب الله، ووقوفهم مع إيران "ومع إخوتنا في العراق ومع كل أحرار الأمة".وأضاف: "قواتنا المسلحة استهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني على مدى عام".وتابع: "في جبهة اليمن، قصفنا على مدى عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة، واستخدمنا الزوارق في البحار إسنادا لغزة".وأشار زعيم الحوثيين إلى أن قوات الجماعة "أسقطت 11 طائرة مسيّرة مسلحة أمريكية من نوع MQ9 خلال عام".وأردف: "جبهتنا العسكرية مستمرة في تطوير القدرات ونسعى لما هو أكبر".وأشار الحوثي إلى أن "عمليات القصف الجوي والبحري للأعداء (الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل) على بلدنا (اليمن) بلغ 774 عدوانا (غارة) أسفر عنها 82 شهيدا و340 مصابا".وقال إن "الأعداء يحاولون الضغط علينا اقتصاديا وإنسانيا، و(لكن) شعبنا صابر رغم حجم المعاناة الكبيرة".وأضاف: "اليمن في ما مضى وفي ما سيأتي سيتجاوز كل العراقيل الأمريكية الصهيونية البريطانية".المصدر: الأناضول