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قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن "الحرب الحالية لا يمكن أن تنتهي إلا بعد إسقاط النظام الإيراني وتدمير مشروعه النووي".وكتب سموتريتش على حسابه في منصة "إكس": "يتعين إنهاء الحرب من خلال الإطاحة بالنظام في إيران والقضاء على مشروعه النووي".وأضاف: "لا يمكننا إنهاء الحرب إلا عندما نعيد جميع الرهائن حتى آخر رهينة وأن نتأكد أن 7 تشرين الأول لن يأتي مرة أخرى".وأكمل: "لا يمكن إنهاء الحرب إلا عندما لا تكون هناك حماس في غزة ولا تكون لديها القدرة على إعادة تأهيل نفسها، ونتمكن من تجديد الاستيطان في قطاع غزة وضمان وجود يهودي دائم ومستقر، ووجود عسكري طويل الأمد".وتابع سموتريتش: "لا يمكننا إنهاء الحرب إلا عندما نهزم حزب الله ونطرده إلى ما هو أبعد من نهر الليطاني، وننقل الشريط الأمني من أراضينا إلى الأراضي اللبنانية، وخلق واقع عسكري وسياسي يمنح الجيش الإسرائيلي حرية العمل بقوة في جميع أنحاء لبنان، والترويج لنظام جديد يطرد ما تبقى من حزب الله والنفوذ الإيراني". (سكاي نيوز)